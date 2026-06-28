إسكان الشيوخ توافق على مقترح إنارة الطريق الدائري والمحاور الحيوية بالإسكندرية والتنفيذ من يوليو

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة بشأن إنارة الطريق الدائري بالإسكندرية بالاصافة الي عدد من الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط شرق وغرب الإسكندرية، إلى جانب مداخل وطرق قرى أبيس، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة المواطنين وتأمين حركة التنقل في خطوة جديدة تعكس سرعة الاستجابة لمطالب أهالي الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة إيمان بسن نائب المحافظ استجابة المحافظة لتوصية لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مؤكدة أن أعمال الإنارة ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق، والحد من الحوادث، وتوفير بيئة أكثر أمنًا للمواطنين، خاصة خلال ساعات الليل.

وأوضح حمزة، خلال مناقشة الاقتراح، أن هذه الطرق تخدم سكان الإسكندرية بالكامل والمصطافين وتشهد كثافات مرورية مرتفعة، فضلًا عن تكرار الحوادث ووقوع العديد من الوقائع الإجرامية بسبب غياب الإنارة، وطالب النائب محمد حمزة أنارة قري ابيس عدد ٤٠ قرية والمداخل الرئيسية خاصة أنها تمر بمناطق زراعية ومزارع وترع ومصارف، ما يجعل إنارتها ضرورة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

شكاوى المواطنين

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين تكررت بشأن الظلام الذي يهدد سلامة المارة وقائدي المركبات، ويزيد من مخاطر الحوادث والسرقات، مؤكدًا أن الاستجابة لهذا المطلب تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن وتحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية.



وأكدت المهندسة ايمان عباس رئيس حي وسط أنه تم توريد ٣٨ عمودا لإنارة مداخل قري أبيس وجاري صيانة كشافات الإنارة بجميع طرق قري أبيس.