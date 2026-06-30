أخبار أسوان.. تشغيل محطةمياه إدفو ورفع كفاءة مستشفى النفسية واعتماد تنسيق الثانوى العام والفنى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق؛ 29/6/2026 أحداث متنوعة.

ففى ضوء الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة ، بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، باسم مواطنى المحافظة ، معرباً عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

https://www.elbalad.news/7020749

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع واقعة حدوث حريق مفاجئ بمحول الكهرباء الخاص بمحطة مياه الشرب بإدفو غرب ، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 17 ألف م3/ يوم ، موجهاً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار ضخ المياه وتلبية إحتياجات أهالى المنطقة .

https://www.elbalad.news/7020809

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة السد العالى شرق ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ودعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير فرص علاجية لمتعافى الإدمان فى المحافظة بما يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإرتقاء بجودة الحياة والإستثمار فى رأس المال البشرى .

https://www.elbalad.news/7021347

جهود متنوعة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع مجلس جامعة أسوان رقم (168) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لدعم جهود التنمية وخدمة المجتمع الأسوانى .

https://www.elbalad.news/7021340

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة إزالة كافة التعديات والإشغالات ، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الشكل الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

إزالة التعديات ومنع أى مظاهر عشوائية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تسمح بأى إستغلال غير قانونى للمواقع الحيوية ، مشدداً على التعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات ، خاصة بعد محاولة البعض إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة بالمنطقة المحيطة بمبنى مديرية الأمن القديم ، مع تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى ومياه الشرب للمخالفين .

https://www.elbalad.news/7021404

إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء بالتعليم العام أو الخدمات أو التعليم الفنى للعام الدراسى 2026/2027 ، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قواعد التنسيق الجديدة تم وضعها بما يحقق التوازن بين رغبات الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية وإمكانات المدارس المختلفة ، مشيراً إلى أن الحد الأدنى.

https://www.elbalad.news/7021485