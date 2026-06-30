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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. تشغيل محطةمياه إدفو ورفع كفاءة مستشفى النفسية واعتماد تنسيق الثانوى العام والفنى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق؛ 29/6/2026  أحداث متنوعة. 

ففى ضوء الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة ، بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، باسم مواطنى المحافظة ، معرباً عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

https://www.elbalad.news/7020749

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع واقعة حدوث حريق مفاجئ بمحول الكهرباء الخاص بمحطة مياه الشرب بإدفو غرب ، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 17 ألف م3/ يوم ، موجهاً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار ضخ المياه وتلبية إحتياجات أهالى المنطقة .

https://www.elbalad.news/7020809
حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة السد العالى شرق ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ودعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير فرص علاجية لمتعافى الإدمان فى المحافظة بما يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإرتقاء بجودة الحياة والإستثمار فى رأس المال البشرى .

https://www.elbalad.news/7021347
جهود متنوعة 

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع مجلس جامعة أسوان رقم (168) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لدعم جهود التنمية وخدمة المجتمع الأسوانى .

https://www.elbalad.news/7021340

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة إزالة كافة التعديات والإشغالات ، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الشكل الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

إزالة التعديات ومنع أى مظاهر عشوائية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تسمح بأى إستغلال غير قانونى للمواقع الحيوية ، مشدداً على التعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات ، خاصة بعد محاولة البعض إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة بالمنطقة المحيطة بمبنى مديرية الأمن القديم ، مع تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى ومياه الشرب للمخالفين .

https://www.elbalad.news/7021404

إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء بالتعليم العام أو الخدمات أو التعليم الفنى للعام الدراسى 2026/2027 ، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قواعد التنسيق الجديدة تم وضعها بما يحقق التوازن بين رغبات الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية وإمكانات المدارس المختلفة ، مشيراً إلى أن الحد الأدنى. 

https://www.elbalad.news/7021485

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