قائد الدفاع الجوي : القوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بملف التأمين السيبراني

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أنه تم رفع معدلات الوعي بمخاطر الهجمات السيبرانية ونتبادل الخبرات مع القطاع الخاص ودول شقيقة لنا .



وقال ياسر الطودي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بملف التأمين السيبراني وتم تاهيل أفراد من القوات المسلحة في هذا المجال".

واكمل ياسر الطودي :" هناك مجموعات عمل في كل سلاح وعلى مستوى القوات المسلحة كلها للتأمين السيبراني داخل القوات المسلحة ".

وتابع ياسر الطودي :" لدينا أنظمة تشفير لتأمين الاتصالات ونقل المعلومات وهناك إجراءات إلكترونية يتم اتخاذها مع إدارة الحرب الإلكترونية ".

