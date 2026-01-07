أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل كتاب رجل الأقدار وتحذير عاجل من شعبة الدواجن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

اكتشاف جناح «تيروصور».. أول بحث علمي بأيادي مصرية موثق في علم الحفريات الفقارية

قال بلال سالم، طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو، وعضو فريق سلام لاب بجامعة المنصورة، والمدرس المساعد بكلية العلوم بجامعة بنها، والمؤلف الرئيسي لاكتشاف الحفرية الخاصة بالديناصور الطائر، إن هذا الاكتشاف يمثل جزءًا من جناح زاحف طائر، وهو حفرية لجناح تيروصور عُثر عليها فى صخور تكوين البحرية بمنخفض الواحات البحرية فى الصحراء الغربية، تعود إلى أكثر من 95 مليون عام، ولأول مرة يتم تسجيله وتوثيقه في بحث علمي من مصر على طول تاريخ مصر الممتد في دراسة الحفريات الفقارية منذ 150 سنة، ويشمل 135 سنة من البعثات الأجنبية وآخر 15 سنة من جهود مركز المنصورة للحفريات الفقارية.

الديهي في ذكرى 30 يونيو : 13 سنة مرت والرئيس السيسي كمن يمسك الجمر بيديه

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة للمصريين في الذكرى الـ13 على ثورة 30 يونيو، قائلًا "أقول الحق في لحظة صدق،13 سنة مرت والرئيس كان كمن يمسك الجمر بيديه والشعب كان صابر وداعم".

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

شهد ملف العدادات الكودية تحركًا برلمانيًا جديدًا في إطار البحث عن حلول لأزمة تمس ملايين من المواطنين، حيث كشفت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، عن تقدم النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تداعيات الملف وعلاقته بقانون التصالح.

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت رسميًا فصل الصيف، وتتأثر حاليًا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تمر فوق البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، بالتزامن مع تأثير المنخفض الهندي الموسمي.

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

أكد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية الأسبق، إن أغنية الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم الشهيرة " أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى" ربما كانت أحد الأسباب التي ساهمت في خروجه من وزارة الخارجية، مؤكدا خلال حديثه في بودكاست " موعد مع لميس " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إنها "أزعجت الرئيس الأسبق آنذاك".

وفاة طالبة داخل لجنة الامتحان .. وجمال شعبان يوضح ما حدث

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الماضية شهدت خبرًا محزنًا بوفاة طالبة الثانوية العامة جنة هاني، من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعد فترة من وفاة شقيقتها ريهام.

قائد الدفاع الجوي : القوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بملف التأمين السيبراني

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أنه تم رفع معدلات الوعي بمخاطر الهجمات السيبرانية ونتبادل الخبرات مع القطاع الخاص ودول شقيقة لنا.

أحمد موسى يكشف تفاصيل كتاب رجل الأقدار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو تتزامن مع إصدار كتاب مهم يحمل عنوان "رجل الأقدار"، والذي يوثق محطات بارزة في مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الكتاب يرصد دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية خلال مرحلة فارقة من تاريخها، إلى جانب استعراض ملامح الجمهورية الجديدة وما تحقق من إنجازات تنموية.

مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدث القوات المسلحة المصرية منذ عام 2013 حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

اتحاد منتجي الدواجن: الخسائر تصل لـ40 جنيها في الفرخة الواحدة

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن سلعة حية وشديدة المرونة في ارتفاع وانخفاض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب .