عمار معاذ: كأس العالم بطولة حراس المرمى.. وهم كلمة السر في النتائج

تحدث عمار معاذ، حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومدرب حراس قطاع الناشئين بنادي الوحدة الإماراتي الحالي، عن مباراة منتخبنا الوطني أمام أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم.

وقال عمار معاذ خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور": "بطولة كأس العالم هي بطولة حراس المرمى وقدموا مباريات مميزة مع جميع المنتخبات وصنعوا الفارق بشكل كبير".

وأضاف: "علم تدريب حراس المرمى تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة لذلك حاليا بات مركز حراسة المرمى عامل أساسي في قيادة المنتخبات لنتائج كبيرة في المونديال".

وتابع: "ياسين بونو حاليًا هو أفضل حارس في بطولة كأس العالم، بونو والحضري أساطير كبار ولكن بونو أفضل من الناحية الفنية، والحارس المغربي يمتلك كل المقومات والإمكانيات المطلوبة في حارس المرمى".