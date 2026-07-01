قلق حتى 9 يوليو..قطاع الشحن البحري لازال يعتبر مضيق هرمز منطقة حرب

أعلنت النقابات وأصحاب العمل في قطاع الشحن البحري في بيان اليوم الأربعاء أنهم سيواصلون تصنيف مضيق هرمز كمنطقة عمليات حربية حتى 9 يوليو على الأقل، مع الإبقاء على الأجر المضاعف للبحارة في المنطقة على الرغم من الهدنة الهشة.

لا يشمل هذا الوضع إلا السفن التي تكون شركاتها من الموقعين على اتفاقيات العمل الخاصة بالمنتدى الدولي للمفاوضة (IBF) - حوالي 15000 سفينة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للمنتدى الدولي للمفاوضة.

يحصل البحارة المشمولون باتفاقية العمل والذين يعملون على متن السفن في المضيق والمياه المحيطة به على أجر مضاعف ولهم الحق في رفض الإبحار إلى المنطقة وطلب العودة إلى أوطانهم على نفقة الشركة، مما يزيد من التكاليف بالنسبة لشركات الشحن.

جاء في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، التي تمثل أصحاب العمل في الصناعة البحرية: "يقر هذا القرار باستمرار الخطر الكبير على الحياة والوضع سريع التطور في المنطقة".

يأتي قرار القوات البحرية الإيرانية بتمديد حالة العمليات الحربية في الوقت الذي تعرضت فيه سفينتان للهجوم منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.