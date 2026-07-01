طارق يحيى: مواجهة أستراليا تحسم بإيقاف الكرات العرضية والثابتة

أكد الكابتن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب أستراليا، إذا نجح في الحد من خطورة الكرات العرضية والثابتة التي تمثل أبرز نقاط قوة المنافس.



وقال طارق يحيى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تعامل حارس المرمى محمد الشناوي مع الكرات العرضية، إلى جانب نجاح خط الدفاع في التصدي للكرات الثابتة، سيكونان من أهم العوامل المؤثرة في نتيجة المباراة.



وأشاد يحيى بما حققه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن الوصول بمنتخب مصر إلى هذه المرحلة يمثل إنجازًا يستحق التقدير، وأن المدير الفني نجح في تنفيذ رؤيته الفنية، كما منح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد الذين أثبتوا جدارتهم بالانضمام إلى المنتخب.

وأضاف أن أي مدرب يحقق هذا الإنجاز يحق له الشعور بالفخر بما قدمه، مشددًا على أن ما تحقق مع المنتخب خلال الفترة الماضية يُحسب للجهاز الفني.



