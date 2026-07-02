نادية الجندي تستعرض أناقتها بفستان لافت.. صور

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نادية الجندي

تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المطرز بالفضي.

أنتعلت نادية الجندي حذء انيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبة يد، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسق مع لون بشرتها.