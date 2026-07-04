هل أنت ضمن المستبعدين؟.. معايير تنقية البطاقات التموينية وطريقة التظلم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتنقية بطاقات التموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.

مراجعة بيانات المستفيدين

وتستهدف هذه الإجراءات مراجعة بيانات المستفيدين بصورة دورية، واستبعاد الحالات التي لم تعد تنطبق عليها ضوابط الاستحقاق، مع توفير آلية تظلم تضمن إعادة الدعم لأي مواطن يثبت استحقاقه بعد مراجعة البيانات والمستندات الرسمية.

حقوق المستحقين

وكشفت الوزارة عن أبرز الفئات التي تخضع للمراجعة، والخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها في حال حذفهم من منظومة الدعم، بما يحافظ على حقوق المستحقين ويعزز كفاءة منظومة التموين.

عمليات تنقية بطاقات التموين

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات تنقية بطاقات التموين ليست إجراءً جديدًا، وإنما تُنفذ بشكل مستمر منذ عام 2019، في إطار خطة الوزارة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

استبعاد غير المستحقين للدعم

وأوضح كمال أن عملية المراجعة تعتمد على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها استبعاد غير المستحقين للدعم، ومن بينهم أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكو الشركات، والأسر التي يلتحق أبناؤها بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى حائزي الأراضي الزراعية أو الممتلكات التي تتجاوز 10 أفدنة.

صرف المقررات التموينية

وأضاف أن أعمال التنقية تشمل أيضًا مراجعة بيانات المواطنين المسافرين إلى الخارج لفترات طويلة، وحذف أسماء المتوفين، فضلًا عن فحص البطاقات التي لم يتم استخدامها في صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، للتأكد من استمرار استحقاقها للدعم.

إرفاق المستندات الرسمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أتاحت باب التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، حيث يمكن تقديم طلب التظلم إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، عبر تحديث بيانات استمارة الدعم وإدخال البيانات الخاصة بالممتلكات والدخل، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

تقديم المستندات المطلوبة

وأوضح أنه بعد استكمال التسجيل الإلكتروني، يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب أو مركز تموين تابع لمديرية التموين المختصة لتقديم المستندات المطلوبة، حيث يتم فحص الطلب ومراجعة البيانات بشكل دقيق.

استحقاق المواطن للدعم

وشدد أحمد كمال على أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة إدراجه في منظومة التموين فورًا، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من حقوقه التموينية نتيجة خطأ في البيانات أو إجراءات المراجعة.