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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريم سامي تستعرض أناقتها على البحر.. شاهد

ريم سامي
ريم سامي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ريم سامي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسم يعلى موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال الأستمتاع بالأجازة الصيفية على البحر.

إطلالة ريم سامي

تألقت ريم سامي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأصفر الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت ريم سامي حذاء صيفي باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريم سامي على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ريم سامي إطلالة ريم سامي صور ريم سامي

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