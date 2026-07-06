هند صبري تخطف الأنظار في باريس.. شاهد

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

إطلالة هند صبري

تألقت هند صبري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت هند صبري إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها لوك جمع بين الأناقة و البساطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت هند صبري بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.