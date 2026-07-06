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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب..بأسهل الخطوات

سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب
سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب
هاجر هانئ

سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف غادة  جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب، فيما يلي….

مقادير سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب


● لحم مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● بصل مكرمل

● جبنة شيدر شرائح

لعجينة الكريب:
● بيض
● لبن
● ملح
● فلفل أسود
● دقيق
● زبدة
● سكر
● زيت


طريقة تحضير سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب


تتبل اللحم بالملح و الفلفل الأسود
و تحمر و تشكل في الكريب و يقطع
و يقدم ساخنا

سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب مقادير سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب طريقة تحضير سندوتشات ميني برجر بعجينة الكريب

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