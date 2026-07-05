مساعد رئيس الوزراء: خطة محكمة لتخرج الدولة من المشروعات وإسنادها للقطاع الخاص

أكد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بالاسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تخارج الدولة.

واضاف الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن كل المؤسسات تشيد بكل الإجراءات وهذه الرحلة بدأت في يناير الماضي وتم تنفيذ منهجية جديدة خلال الستة أشهر الماضية، مستدركا أن قيادنا نحو 20 شركة مؤقتا في البورصة خلال الشهور الثلاث الماضية.

وأكمل أن صندوق النقد الدولي والمفاوضية الأوروبية تشيدا بإصلاحات الاقتصاد المصري، مستدركا أن الفترة المقبلة نعتزم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخدمية واللوجستية.

وأشار إلى أن نضع معايير لتخارج الدولة من المشروعات تراعي الامن القومي، مؤكدا أن لدينا خطة محكمة لتخرج الدولة من المشروعات وإسنادها للقطاع الخاص.