"محسستهمش إني زوجة أب".. سيدة تروي رحلة تربية 15 طفلًا وتكشف سر نجاحها

في متابعةً لنماذج الكفاح والقصص الإنسانية الملهمة، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، الحاجة سلوى، التي قدمت نموذجًا استثنائيًا في العطاء بعدما كرّست حياتها لتربية 15 طفلًا، رغم أن بعضهم ليسوا أبناءها، مؤكدة أنها لم تجعلهم يشعرون يومًا بأنها "زوجة أب".

وخلال اللقاء، تروي الحاجة سلوى تفاصيل رحلتها مع تربية أبناء زوجها، والصعوبات التي واجهتها في رعاية هذا العدد الكبير من الأطفال داخل منزل واحد، مؤكدة أن هدفها الدائم كان أن يصبحوا "أعلى من أي حد" في الأخلاق والتعليم والحياة.

كما استضاف عمرو الليثي، داخل استوديو برنامج "واحد من الناس"، عددًا من أبناء الحاجة سلوى وأحفادها، الذين تحدثوا عن دورها الكبير في حياتهم، وما قدمته لهم من حب ورعاية على مدار سنوات طويلة.

وقالت الحاجة سلوى إنها تزوجت في سن السابعة عشرة، وكان زوجها لديه خمسة أبناء من زواج سابق، موضحة أنها وافقت على الزواج وتعاملت مع الأطفال منذ اليوم الأول باعتبارهم أبناءها، دون أي تفرقة بينهم.

وأضافت أنها كرّست حياتها لرعاية أبنائها جميعًا، ولم تميز يومًا بين أحد منهم، حتى كبروا وتزوج عدد منهم، وأصبح لديها أحفاد، مؤكدة أنها تشعر بالفخر والسعادة لرعايتها لهم جميعًا، والاهتمام بشؤونهم، والسهر على راحتهم، متمنية لهم دائمًا حياة أفضل ومستقبلًا مشرقًا.

وأوضحت أن تربية هذا العدد الكبير من الأبناء لم تكن مهمة سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والمسؤوليات، إلا أن الله منحها القوة والصبر والإخلاص لتواصل رسالتها في تربيتهم، مشيرة إلى أن أعظم مكافأة لها هي رؤيتهم يكبرون ويحققون النجاح، ثم مشاهدة أحفادها وهم يواصلون مسيرة الأسرة تحت رعايتها واهتمامها.