موعد وتفاصيل حفل أصالة نصري في الأردن

تحيي الفنانة أصالة نصري حفلاً غنائياً في الأردن يوم 10 يوليو الجاري، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب باقة من أغنيات ألبومها الجديد "ضريبة البعد".

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة نصري، حفلاً غنائيًا ساهرًا يوم 27 يونيو الماضي ، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدمت أصالة لجمهورها، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (كتير الشوق، يا مجنون، أكتر، أسفة، يمين الله، يسمحولي الكل، مبقاش أنا)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ألبوم أصالة ضريبة البعد

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.