عادل طعيمة: وصول مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم إعجاز

أكد عادل طعيمة، نجم النادي الأهلي السابق، أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم يمثل إنجازًا كبيرًا لكل الجماهير العربية، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومؤكدًا أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد.

وقال طعيمة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "مليون مبروك لـ400 مليون عربي على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم، والاحتفالات التي شهدتها الجماهير في كل مكان تؤكد قيمة هذا الإنجاز، كما أن المشجع المصري راقٍ وصاحب حضارة".

وأضاف: "هذا الإنجاز جاء نتيجة وجود مدير فني وطني، فقد شاهدنا نجاحات الراحل محمود الجوهري، والآن مع حسام حسن، الذي لم تتذوق مصر معه طعم الهزيمة، كما سجل المنتخب 10 أهداف في كأس العالم، وشاهدنا لاعبين شبابًا يتحملون المسؤولية، مثل محمود صابر الذي سدد أول ركلة ترجيح بكل ثقة".

وتابع: "المصري دائمًا حر ويعشق تراب بلده، وأتمنى من بعض الأشخاص الذين يخرجون في وسائل الإعلام لمهاجمة حسام حسن والمنتخب أن يراجعوا أنفسهم".

وأردف: "منتخب مصر خاض خلال الفترة الماضية مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة، وهذا أمر لم يكن يحدث في السابق، وهو ما ساهم في تطوير مستوى اللاعبين واكتسابهم خبرات كبيرة".

وواصل: "دربت حسام وإبراهيم حسن لمدة خمس سنوات في الأهلي، وكنت أتلقى عروضًا من أندية أخرى بأرقام كبيرة بسبب التوأم، لكنني كنت أشعر أنهما أمانة في رقبتي، وكانا يتمتعان منذ الصغر بالصبر والإصرار والعزيمة وروح التحدي".

وأضاف: "حسام وإبراهيم يحظيان بقبول جماهيري كبير، وهو ما ظهر في الدعم الجماهيري للمنتخب خلال البطولة التي أقيمت في العاصمة الإدارية بعد أيام قليلة من توليهما المسؤولية الفنية، وشهدت حضورًا جماهيريًا وصل إلى 90 ألف مشجع رغم إقامتها في شهر رمضان".

واختتم طعيمة تصريحاته قائلًا: "مباراة الأرجنتين ستكون صعبة لأنها حاملة اللقب، كما أن كثرة السفر قد تمثل إرهاقًا للاعبي منتخب مصر، لكنني متفائل بالمواجهة، وحتى إذا كانت النتيجة غير إيجابية، فإن الوصول إلى دور الـ16 يُعد إنجازًا كبيرًا. كما أتمنى أن تضم الكرة المصرية مجموعة أكبر من اللاعبين الشباب المحترفين في أوروبا، حتى لو كانت بداياتهم بعقود مالية بسيطة، إلى جانب عودة الدوري الممتاز إلى نظام الـ20 فريقًا، وعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات".