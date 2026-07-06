محدش يخاف من ميسي وهنكسب إن شاء الله..سيدة مصرية تشعل مواقع التواصل بحديثها عن مواجهة الأرجنتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تتحدث بعفوية عن مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، حيث ظهر تفاعلاً واسعاً بين المتابعين عبر منصات التواصل .

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تمسك الميكروفون وتتحدث قائلة: "محدش يخاف من ميسي، إحنا معانا ربنا وسيدنا النبي والست زينب"وانا عندي يقين اننا هنكسب بإذن الله ،تحيا مصر "، في إشارة إلى دعمها وتفاؤلها بقدرة المنتخب المصري على تحقيق نتيجة إيجابية.

ووصف البعض كلماتها بأنها "جرعة تفاؤل" للاعبي المنتخب، فيما تداول آخرون الجملة كـ "ميم" ساخر ومشجع في نفس الوقت.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.