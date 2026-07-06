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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: "الأوكتاجون" شيء يدعو للفخر ويجسد قوة جيش مصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
شيماء جمال

قال عماد الدين حسين، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجى "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، شيء يدعو للفخر فالمقر عندما تراه تشعر انك فى دولة وليس مقرا، تصميمه مذهل، ومحتوى كل الكليات العسكرية.

وأضاف عماد الدين حسين خلال لقاء عبر برنامج صباحك مصرى على ام بي سي مصر: أن المقر به مركز ادارة أزمات، فعندما تحدث أزمة فستجد كل مؤسسات الدولة فيه، كما يوجد به إدارت تتعامل مع المستجدات التى تحدث فى الدنيا.

وأشار وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب الى صدفة حدثت وهى تزامن الافتتاح مع فوز منتخب مصر، فيوم الجمعة كنا نحتفل بالقوة الناعمة، ويوم السبت تحتفل بالقوى الصلبة وهى جنودك واسلحتك.

ونوه عماد الدين حسين الى أن مصر تقريبا الدولة الوحيدة فى المنطقة مع دول الخليج الصامدة والتى لم تتعرض لهزات وهذا جزء أساسي منه الشعب المصرى والجزء الثانى هو الجيش، فنحن نمتلك جيشا قويا مسلحا بأحدث الأجهزة.

واستطرد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب قائلا: فإسرائيل لا تحترم إلا القوى فهى قائمة على عقيدة التفوق وتخشى أن تكون قويا، فإذا كنت قويا ستحترمك اما إذا كنت ضعيفا فستأكلك.

وأشار عماد الدين حسين الى أن الرسالة التى بعثها افتتاح هذا المقر العسكرى السبت الماضى هى انك دولة قوية ويعمل لها ألف حساب.

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