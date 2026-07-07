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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القيادة الإستراتيجية.. عقل الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر | تفاصيل

القيادة الاستراتيجية
القيادة الاستراتيجية
هاني حسين

قال اللواء محمد عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقا، إن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للدولة، أو كما يُطلق عليه مجازًا "عقل وفكر الدولة المصرية"، يأتي في ظل التقدم نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ أيام، واليوم أيضًا، يحرص الرئيس السيسي على توضيح أهمية هذا الكيان وإمكاناته للمواطنين وللعالم كله، من خلال استعراض ما تمتلكه الدولة المصرية من قدرات ومنظومات، إضافة إلى العقل الذي يدير شؤون الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، بل وخارجها أيضًا.

وتابع: "ما شاهدناه اليوم يوضح للمواطنين أن هذا الكيان يجري اختبارات ومحاكاة لمواقف طارئة قد تتعرض لها الدولة المصرية في أي مكان على أرضها، وكيفية مواجهة هذه المخاطر أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية، التي قد تقع في أي دولة من دول العالم".

وأكد أنه تتم إدارة هذه المواقف من خلال الدولة المصرية، والحكومة، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات المختلفة، بكل ما تمتلكه من إمكانات، مثل المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإطفاء، والإسعاف، والمخازن الاستراتيجية، لدعم المناطق المتضررة عند حدوث أي أزمة.

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