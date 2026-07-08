في ختام المنتدى القاري بشرم الشيخ.. هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية توصي بتوسيع توعية الجاليات وتطوير آليات التصويت بالخارج

اختتمت الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية أعمالها بمدينة شرم الشيخ، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير منظومة تصويت المواطنين المقيمين في الخارج، وتعزيز التعاون بين هيئات إدارة الانتخابات في القارة الأفريقية، بما يدعم المشاركة السياسية، ويرسخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.

وخرج المنتدى، الذي استضافته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بعدد من التوصيات التي تضمنت أن تمكين المواطنين المقيمين خارج أوطانهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت يتطلب مواصلة تطوير التشريعات والآليات التنفيذية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية.

وجاء في مقدمة التوصيات التأكيد على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف الموجهة إلى الجاليات الأفريقية المقيمة في الخارج، بما يعزز وعيها بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ويشجعها على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أوطانها.

كما أوصت بضرورة التوسع في استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات التصويت للمواطنين المقيمين بالخارج، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي في تطوير منظومة إدارة الانتخابات، بما يسهم في تسهيل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع، ورفع كفاءة الإجراءات، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشددت التوصيات على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين هيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، للوصول إلى مزيد من الآليات والإجراءات التي تيسر ممارسة المواطنين الأفارقة المقيمين في الخارج لحقهم في التصويت، وتدعم بناء منظومة انتخابية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات المستقبلية.

وشهد المنتدى على مدار يومين جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية تناولت أفضل الممارسات في إدارة انتخابات المواطنين المقيمين بالخارج، والتحديات التشريعية واللوجستية والتقنية المرتبطة بتنظيم الاقتراع خارج الحدود، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في تنظيم تصويت المصريين بالخارج، وما شهدته من تطور في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، الأمر الذي لاقى اهتمامًا واسعًا من الوفود المشاركة.

وأكد المشاركون، في ختام أعمال المنتدى، أهمية استمرار الحوار والتعاون بين هيئات إدارة الانتخابات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير النظم الانتخابية بالقارة الأفريقية، وتعزيز نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين داخل أوطانهم وخارجها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد استضافت أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية بمدينة شرم الشيخ يومي 6 و7 يوليو، تحت عنوان “تصويت المواطنين المقيمين في الخارج.. الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية”، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول وخبير وممثل عن الهيئات الانتخابية والمنظمات الدولية والإقليمية، في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.