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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وفاة عبد المنعم مدبولي ورفضه مدرسة المشاغبين

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن العربي، وقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

مسيرة عبد المنعم مدبولي الفنية 

وُلد في 28 ديسمبر 1921 في حي باب الشعرية، نشأ يتيماً وفقيراً، ولكن موهبته التمثيلية ظهرت منذ الصغر عندما تم اختياره لقيادة الفرقة المسرحية في مدرسته.

على الرغم من شهرته الواسعة وارتباطاته الفنية الكثيرة، لم يتوقف مدبولي عن تطوير نفسه أكاديميًا، فدرس في كلية الفنون التطبيقية وعمل مدرسًا في قسم النحت حتى السبعينيات.

كما أسس عدة فرق مسرحية هامة، مثل "المسرح الحر" عام 1952، و"الكوميدي" عام 1963، و"الفنانين المتحدين" 1966، و"مدبوليزم" عام 1975، ليُكوّن بذلك مدرسة كوميدية تميزت بالضحك الراقي.

إفيهات عبد المنعم مدبولي

مدبولي لم يكن مجرد ممثل، بل كان فنانًا له بصمته الخاصة في الكوميديا، حيث لا تزال أفيهاته الشهيرة عالقة في أذهان الجمهور، مثل "أنا مش قصير أوزعة، أنا طويل وأهبل" في فيلم مطاردات غرامية، و"شيلو الميتين اللي تحت" في مسرحية ريا وسكينة.

عبد المنعم مدبولى يرفض مدرسة المشاغبين

كان عبد المنعم مدبولي، من المفترض أن يؤدي دور الناظر قبل الفنان حسن مصطفى، في مدرسة المشاغبين إلا أنه اعتذر عن الدور حسبما أثير وقتها لوجود مشکلات بسبب رغبته في مضاعفة أجره أكثر من مرة، أو أنه لم يستطع مجاراة النجوم الشباب وأنهم خطفوا الأضواء منه.

وعلقت أمل عبد المنعم مدبولي على تلك الشائعات قائلة: «من المؤسف أن يردد البعض هذا الكلام، وأن يحاولوا إظهار عبدالمنعم مدبولي بأنه شعر بالقلق من نجومية الشباب المشاركين أو أنه مبتز في المسرحية، وهذا كلام غير منطقي فوالدي هو الذي اكتشفهم، كما أنه كان يقف مع عمالقة الكوميديا فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وبعدهم مع سهير البابلي وشادية، ولم يشعر بالقلق من نجوميتهم، ولم يكن هو أو أي من نجوم جيلـه يسأل عن حجم الـدور أو الأجـر أو كيفية وضع اسمه على التتر وكل ما كان يشغلهم أن يقدموا دورًا فارقا في العمل الفني، حتى أن والدي أراد أن يرهن بيته لتكوين فرقة الفنانين المتحدين».

وفاة عبد المنعم مدبولي

في سنواته الأخيرة، أصيب بسرطان الكبد وخضع لعلاج طويل في لندن، حيث تم استئصال أجزاء كبيرة من كبده. ورغم تعافيه من المرض الذي عانى منه طويلاً، إلا أن مشاكل صحية أخرى تسببت في وفاته يوم 9 يوليو 2006 عن عمر يناهز 85 عامًا، ليودع الساحة الفنية ويترك وراءه إرثًا فنيًا خالدًا.

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