التسول وبيع السلع للسياح قد يكلفك 10 آلاف جنيه.. ماذا يقول القانون؟

فرض قانون حماية الآثار عقوبات مالية على كل من يتعرض للسائحين والزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف بقصد التسول أو ترويج السلع أو الخدمات دون رغبتهم، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، وفي السطور التالية، يستعرض موقع صدى البلد تفاصيل العقوبات التي حددها القانون.

عقوبات مضايقات السياح

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.