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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| افتتاح مسجد التقوى... تكريم الفائزين في بطولة الصعيد للسباحة ونجوم فريق الكرة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  10/7/2026 أحداث متنوعة. 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، موجهاً بمواصلة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

https://www.elbalad.news/7033210

تستكمل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان خلال شهر يوليو وطوال فصل الصيف، وذلك ضمن جهود نشر الثقافة والفنون في الميادين العامة، وإتاحة مساحات للإبداع واكتشاف المواهب، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويضفي أجواءً من البهجة على أهالي المحافظة وزائريها.

في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكبًا مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/7033218

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكي، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال.

https://www.elbalad.news/7033237

جهود متنوعة 

اختتمت جامعة أسوان أعمال القافلة البيطرية التي انطلقت بقرية الكوبانية بمركز أسوان، وأيضاً بنجع العرب بمدينة دراو، وذلك في إطار حرصها على دعم قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بالخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة خليفة عميدة كلية الطب البيطري. 

https://www.elbalad.news/7033517

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المهندس شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لحضور افتتاح مسجد التقوى بمنطقة حاجر إدفو، وذلك بالتنسيق مع مديرية أوقاف أسوان، فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار بيوت الله، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى للمساجد.

https://www.elbalad.news/7033529

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات حفل تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولة الصعيد للسباحة للشباب والفتيات، إلى جانب تكريم فريق كرة القدم بعد تحقيقه مركزًا متقدمًا، وتكريم براعم نادي أسوان الرياضى. 

https://www.elbalad.news/7033523


 

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