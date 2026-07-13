إسكان مستقبل وطن تفتح ملفات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي

عقدت أمانة شئون الإسكان والمرافق المركزية بحزب مستقبل وطن أول اجتماعاتها التنظيمية عقب إعلان تشكيلها الجديد، برئاسة النائب محمود طاهر، أمين الأمانة، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لبحث خطة عمل الأمانة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب محمود طاهر، خلال الاجتماع، أن الأمانة ستتبنى خطة عمل ميدانية تستهدف التعامل المباشر مع القضايا الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها ملفات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والإسكان الاجتماعي، إلى جانب متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء والحيز العمراني، والعمل على رصد المشكلات والتحديات القائمة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للمساهمة في وضع حلول عملية وسريعة، بما يعزز الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ويواكب توجهات الدولة في تحسين جودة الحياة.

متابعة الملفات الخدمية

وأشار إلى أن الأمانة لن يقتصر دورها على متابعة الملفات الخدمية، وإنما ستعمل أيضًا على دعم جهود الدولة في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية، من خلال طرح رؤى ومبادرات تسهم في جذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة العقارية، وزيادة التدفقات النقدية للاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتطوير القطاع، شملت التوسع في الترويج الإقليمي والدولي للعقار المصري، وإبراز ما حققته الدولة من إنجازات في المدن الجديدة والمدن الذكية، ودعم استكمال منظومة اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب العمل على تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتسريعها، بما يحقق مزيدًا من التيسير للمواطنين والمستثمرين، ويدعم مسيرة التنمية العمرانية المستدامة.

التنسيق المستمر

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أعضاء الأمانة، ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطة العمل، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين، وتدعم جهود الدولة في ملفي الإسكان والمرافق.