عمرو درويش : قانون جهاز مستقبل مصر نقلة نوعية في دعم التنمية

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة محورية في مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يمنح الجهاز إطارًا دستوريًا وقانونيًا متكاملًا يمكنه من مواصلة دوره في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجهاز أصبح أحد الصروح الاقتصادية والتنموية المهمة، وأن الإطار التشريعي الجديد يتيح له العمل بكفاءة أكبر وتنفيذ مشروعات استراتيجية على غرار المشروعات القومية العملاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع أن مناقشات البرلمان حول مشروع القانون شهدت مشاركة واسعة من مختلف التيارات والأطياف السياسية، حيث اتفق الجميع على أهمية إدخال تعديلات تضمن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، إلى جانب توفير المرونة اللازمة للجهاز للتعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية أثبت قدرته على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية المستدامة، وهو ما دفع البرلمان إلى الحرص على خروج القانون بصياغة متوازنة تحفظ حقوق الدولة، وتضع إطارًا واضحًا للرقابة والمساءلة من خلال البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.

الالتزام بالشفافية والمحاسبة من جهة أخرى

وأكد أن الرقابة المؤسسية والشعبية تمثل ضمانة أساسية لتعزيز الثقة في أداء الجهاز، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ من جهة، والالتزام بالشفافية والمحاسبة من جهة أخرى.