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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيروت وتل أبيب وجهاً لوجه في روما.. ما أبرز أوراق التفاوض؟

لبنان
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عادل نصار
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قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الجولة السادسة من المفاوضات تأتي وسط جدل واسع في الشارع اللبناني، في ظل عدم تحقق أي تقدم بشأن تنفيذ التعهدات التي وردت في الجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت في واشنطن واستمرت 4 أيام حتى 26 من يونيو الماضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن لبنان يصف ما تم التوصل إليه بأنه «إطار اتفاق» وليس اتفاقاً، مشيراً إلى أن هذا الإطار نص على انسحاب إسرائيل من عدد من البلدات الجنوبية ضمن ما يعرف بـ«المناطق التجريبية»، إلا أن هذا الانسحاب لم ينفذ حتى الآن رغم جاهزية الجيش اللبناني.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل الغارات والانتهاكات في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، إلى جانب عمليات التفخيخ والتفجير المستمرة، والتي تسببت في اختفاء أحياء كاملة في بلدات مثل الخيام وحولا، مع استمرار وقوع انفجارات ضخمة خلال ساعات الليل على مدار الأيام الماضية، مؤكداً أن هذه التطورات تبدد الآمال في انسحاب القوات الإسرائيلية أو الإبقاء على أي منشآت قائمة داخل البلدات التي تسيطر عليها.

وأشار أحمد سنجاب إلى أن نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما أثار شكوكاً في الجانب اللبناني بشأن تراجع الدور الأمريكي في رعاية المفاوضات، غير أن تطمينات وصلت إلى الدولة اللبنانية أكدت استمرار الولايات المتحدة شريكاً في هذا المسار، وهو ما دفع الوفد اللبناني إلى التوجه إلى روما للمشاركة في الجولة السادسة، التي تعقد للمرة الأولى خارج واشنطن.

وأوضح، أن الوفد سيركز على ضرورة تطبيق «المناطق التجريبية» ووضع جدول زمني لتنفيذها، وصولاً إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي اللبنانية.
 

المفاوضات إسرائيل البلدات الجنوبية

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