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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ابن مين فيهم» يتجاوز المليوني ريال بالسينمات السعودية

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تمكن فيلم"ابن مين فيهم" من الدخول الي قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات، الاسبوع الماضي، بالسينمات السعودية. 

وحقق فيلم ابن مين فيهم، من بطولة بيومي فؤاد وليلي علوي، ايرادات وصلت الي 2 مليون و 300 الف ريال سعودي. 

أبطال ابن مين فيهم؟ 

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وتبدأ أحداثه بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري، وهو من بطولة ليلى علويوبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. 
 


وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: "ابن مين فيهم؟".

ابن مين فيهم السعودية فيلم ابن مين فيهم

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