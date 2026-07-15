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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على الأنشطة والبرامج الصيفية المقدمة للأطفال والنشء والشباب بدمياط الجديدة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 

تفقد  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة الأنشطة والبرامج الصيفية المقدمة للأطفال والنشء والشباب، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية واكتشاف وتنمية المواهب.

واطلع المحافظ، خلال جولته التى رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط،  وجاءت بحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و المهندسة رحاب اللفات مدير مكتبات مصر العامة، على عدد من الورش والأنشطة المتنوعة التي تنفذها المكتبة، فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة " أنا متعلم مدى الحياة " والتي شملت عدد من المجالات والأنشطة التفاعلية، كما حرص على التحاور مع الأطفال المشاركين والاستماع إلى آرائهم حول البرامج المقدمة، مشيدًا بما تتميز به من تنوع يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأكد" محافظ دمياط" أن مكتبة مصر العامة تمثل أحد الصروح الثقافية المهمة بالمحافظة، لما تقدمه من خدمات وأنشطة هادفة تسهم في بناء شخصية النشء، وتعزيز قيم المعرفة والإبداع، مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والبرامج التي تستهدف الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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