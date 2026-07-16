نائب محافظ الإسكندرية: توفير 11 فرصة عمل بينها 6 فرص لذوي الهمم

عقدت الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين بديوان عام حي المنتزه ثان، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، وبناءً على تكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

تفاصيل الاجتماع

واستمعت نائب محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين من نطاق حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية وطلبات الرعاية الاجتماعية، موجهة الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى وتحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

وفي استجابة فورية لعدد من المطالب، وبالتنسيق مع مديرية العمل، تم توفير 11 فرصة عمل، من بينها 6 فرص مخصصة لذوي الهمم، شملت عددًا من فرص العمل عن بُعد بما يتناسب مع ظروفهم الصحية ويُسهم في دمجهم بسوق العمل، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجاتهم.

وأكدت نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل، وفق توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمنظومة متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مشددة على أن خدمة المواطن السكندري وتلبية احتياجاته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل التنسيق والتكامل فيما بينها لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين.