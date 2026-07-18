مرافعة النيابة في محاكمة 28 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 28 متهما بخلية التجمع الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا أنهم في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 15 مارس 2025، المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه لجيمع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.