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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار BMW الفئة الثالثة 2026 في السعودية.. المواصفات الكاملة

BMW الفئة الثالثة 2026
BMW الفئة الثالثة 2026
صبري طلبه

تقدم BMW الألمانية العريقة الكثير من السيارات في السوق السعودي، ومنها سيارة BMW 3 Series التي تنتمي إلى عائلية السيدان، وتعد واحدة من أبرز الطرازات التي حافظت على حضورها في هذه الفئة بفضل ما توفره من توازن بين الأداء والتقنيات الحديثة.

تصميم BMW الفئة الثالثة 2026

تنتمي BMW 3 Series إلى فئة السيدان المدمجة الفاخرة، وتأتي بأبعاد بنسبة 4,713 مم للطول الكلي، بينما يصل عرضها إلى 1,827 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,445 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,851 مم، ويتراوح الوزن بدون ركاب بين 1,500 و1,725 كجم بحسب الفئة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 480 لترًا.

 BMW الفئة الثالثة 2026

وزودت BMW الفئة الثالثة بمجموعة من التجهيزات الخارجية التي تتناسب مع فئتها، حيث تعتمد السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما تأتي المصابيح الخلفية أيضًا بإضاءة LED، وترتكز السيارة على جنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

الفئة 320i والأداء الفني 

تتوفر السيارة بفئة 320i المزودة بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.

وتبلغ قوة المحرك 184 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 300 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.4 ثانية.

وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 235 كيلومترًا في الساعة، كما تحقق السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 16.8 كيلومتر لكل لتر، وتأتي بخزان وقود سعته 59 لترًا.

 BMW الفئة الثالثة 2026

محرك الفئة 330i  

تشمل خيارات BMW 3 Series أيضًا فئة 330i  التي تعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع خلفي، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 245 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر.

وتتسارع الفئة 330i  من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 16.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 59 لترًا.

أسعار BMW الفئة الثالثة موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار BMW 3 Series موديل 2026 في السوق السعودي من 234,751 ريال سعودي.

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