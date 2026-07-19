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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" بالإسكندرية

انطلاق فعاليات الموسم الثاني من "دولة التلاوة"
انطلاق فعاليات الموسم الثاني من "دولة التلاوة"

شهد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق فعاليات الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة"، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تستضيفها محافظة الإسكندرية بمسجد سيدي أبي العباس المرسي خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليو 2026، بمشاركة متسابقين من محافظات “الإسكندرية - وكفر الشيخ - ومطروح ”.

يأتي ذلك في إطار المشروع الوطني الذي تتبناه وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية أصحاب الحناجر الذهبية، وإحياء المدرسة المصرية الرائدة في تلاوة القرآن الكريم.

 برنامج "دولة التلاوة" نموذجًا يجسد اهتمام الدولة بخدمة كتاب الله

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير الدعوة، والشيخ وسام على كاسب مدير شئون الإدارات مديرية الأوقاف، والشيخ محمود نصر الدين مسئول القرآن الكريم بمديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية، ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حفظ وتلاوة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن برنامج "دولة التلاوة" أصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا يجسد اهتمام الدولة بخدمة كتاب الله، ويسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، بما يحافظ على ريادة المدرسة المصرية في التلاوة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن البرنامج نجح في أن يجمع الأسرة المصرية حول القرآن الكريم بمختلف فئاتها وأعمارها، وأسهم في غرس قيم الدين السمحة وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف، بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين الذين يحملون رسالة القرآن الكريم ويواصلون مسيرة عمالقة التلاوة المصرية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بانطلاق التصفيات من محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن المدينة كانت عبر تاريخها منارةً للعلم والدين، وموطنًا للعديد من العلماء والقراء، معربًا عن تطلعه لأن تفرز هذه المسابقة أصواتًا قرآنية متميزة من أبناء الإسكندرية تواصل خدمة القرآن الكريم وترفع اسم مصر في مختلف المحافل الإسلامية.

في السياق ذاته، تُجرى التصفيات بحضور لجنة تحكيم تضم كوكبة من كبار علماء وقراء القرآن الكريم، وهم: الشيخ محمد حشاد نقيب القراء ، والدكتور ماهر الفرماوي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والشيخ محمود محمد الصعيدي القارئ بالإذاعة والتلبفزيون، والشيخ محمد عبد البصير القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في تقييم المتسابقين وفق الضوابط العلمية وأحكام التلاوة والتجويد.

جدير بالذكر أن برنامج "دولة التلاوة" يُعد أحد أكبر مشروعات وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، ويأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم.

ويحظي البرنامج بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد الموسم الثاني إقبالًا غير مسبوق تجاوز 25 ألف متسابق على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 14 ألف متسابق في الموسم الأول، على أن يتم اختيار أفضل 32 متسابقًا للمشاركة في المرحلة النهائية.

الإسكندرية محافظ الاسكندرية دولة التلاوة أسامة الأزهري أيمن عطية

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