إعدام 30 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم بطوخ خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال والمطاعم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بشأن إحكام الرقابة على الأغذية المتداولة والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين.



جاءت الحملة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، والدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والأستاذ خالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، والدكتورة إسراء أشرف أمين، والدكتورة مريان مراد سلامة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبدأت الحملة بالتفتيش على إحدى ثلاجات حفظ الدواجن بقرية تابعة للوحدة المحلية بترسا، حيث تبين سلامة المنتجات ووجود جميع البيانات الخاصة بالإنتاج والصلاحية دون رصد أي مخالفات، كما تم المرور على ثلاجة لحفظ الأسماك بمدينة طوخ، والتأكد من استيفاء البيانات والإفراجات الجمركية الخاصة بالأسماك المجمدة.

وخلال المرور على أحد المطاعم بمدينة طوخ، تمكنت الحملة من ضبط 30 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم (لحم مفروم) ظهرت عليها علامات تغير في الخواص والتحلل، وتم إعدام الكمية المضبوطة فورًا بحضور المدير المسؤول عن المطعم، مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الحملة استمرار أعمال التفتيش والرقابة على محال الجزارة والمنشآت الغذائية بمركز طوخ، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وحماية صحة المواطنين.