طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بووهان للتكنولوجيا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، مشاركة عدد من طلاب الجامعة في فعاليات المدرسة الصيفية التي تنظمها جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين.

وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم طلابها وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحدث النظم والتجارب التعليمية على المستوى الدولي.



وأكد " الجيزاوي " أن المشاركة تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تنمية قدرات طلابها، وتعزيز خبراتهم الأكاديمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في بيئات العمل المحلية والدولية.



من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المدرسة الصيفية تضم برامج أكاديمية وتدريبية متنوعة إلى جانب أنشطة ثقافية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع طلاب من مختلف دول العالم بما يعزز تبادل الخبرات والانفتاح على الثقافات المختلفة.



يذكرأن الطلاب المشاركين يمثلون عددا من كليات الجامعة، وهم: زينة وليد العمراوي ، وعبد الرحمن أحمد ، ونجلاء شوقي عبد العاطي ، وإبراهيم عصام الدسوقي ، وشهد ربيع من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وللي رضا محمد رأفت من كلية العلوم ، وريتاج محمود حسني ، وعمر عاطف عبد الستار من كلية الهندسة ببنها .