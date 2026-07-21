ضربة للنباشين .. حملة مكبرة تطهر محيط ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، حملة بيئية مكبرة ومفاجئة لرفع المخلفات والقضاء على بؤر النباشين بمحيط ترعة الشرقاوية بمنطقة منطي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بشأن الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.



وجاءت الحملة برئاسة الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث دفعت الأجهزة التنفيذية بمعدات الحملة الميكانيكية لرفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات من محيط ترعة الشرقاوية، مع نقلها إلى المقالب العمومية، وتطهير المنطقة بالكامل.

واستهدفت الحملة القضاء على بؤر الفرز العشوائي للقمامة، حيث تمت مداهمة أماكن تجمع النباشين، ومصادرة الأدوات والعربات المستخدمة في أعمال النبش، ومنع تواجدهم بالمنطقة، لما يمثله ذلك من تشويه للمظهر العام وإعاقة لحركة المواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى أبو العينين استمرار الحملات الرقابية والبيئية بمختلف المناطق، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسات أو تعديات تضر بالبيئة أو تشوه المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة.