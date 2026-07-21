في جولة ميدانية.. وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المياه والمرافق بمحافظة مطروح

أجرت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمحافظة مطروح لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات البنية التحتية، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحطة

استهلت الوزيرة جولتها بتفقد محطة تحلية مياه الرميلة، يرافقها اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة، حيث اطلعت على منظومة تشغيل المحطة ومراحل إنتاج مياه الشرب، وآليات تلبية احتياجات المحافظة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال موسم الصيف.

وعقب ذلك، توجهت وزيرة الإسكان لتفقد محطة رفع "ابني بيتك"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والاطلاع على أعمال المرافق الجارية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي، ودعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية بمحافظة مطروح.