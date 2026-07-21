أبرز الملفات التي ناقشها الرئيسان الأمريكي واللبناني في البيت الأبيض.. تفاصيل

كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره اللبناني جوزيف عون بالبيت الأبيض، قائلا إنه بعد تبادل عبارات الترحيب والإطراء من الجانبين، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معاناة لبنان، خاصة من وجود جماعة حزب الله، ومن مشكلات في حدوده الجنوبية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقدم كل ما تستطيع لدعم لبنان في استعادة سيادته واستقراره مرة أخرى.

وأضاف جبر خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب أكد أن لبنان تعرض لمعاملة سيئة لسنوات طويلة، وأن الوقت قد حان لإيجاد حل، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة ستكون بداية لهذا المسار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون هناك مناقشات جانبية بعيدًا عن أعين الصحافة بين الرئيسين، حيث ستتناول هذه المحادثات المغلقة العديد من الملفات الخاصة بلبنان، وكيفية الدعم أو شكل الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للبنان لاستعادة سيادته مرة أخرى.

وأشار إلى أنه ستناقش كيفية إنجاح المناطق التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ليدخل مكانه الجيش اللبناني، وكيفية دعم الحكومة اللبنانية في عملية نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى تقديم دعم لوجستي ومالي للجيش اللبناني، وهي تعهدات سبق أن قدمتها الولايات المتحدة، وسيتطرق النقاش أيضًا إلى كيفية استعادة الاستقرار، ودعم الاقتصاد اللبناني بهدف إعادة بناء مقومات الدولة.