عنف المستوطنين في الضفة الغربية.. هل تقترب المواجهة الأوسع؟.. حابس الشروف يكشف

قال حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن المشهد الإسرائيلي اليوم، يتمثل في وجود حكومة يمين متطرف، أو ما يمكن وصفها بحكومة المستوطنين، وهؤلاء المستوطنون، خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل الأوضاع الدولية، وانشغال الأنظار بما يجري في مضيق هرمز وبالحرب بين إيران والولايات المتحدة، وجدوا مساحة أكبر للتحرك.

وأضاف خلال لقاء في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، أن المستوطنين الآن في سباق محموم باتجاه الاستيلاء على الأراضي، وإقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، كما يواصلون الاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني.

أوضح أن الشعب الفلسطيني يقاوم هذه الاعتداءات، لكن من يوفر الحماية للمستوطنين هو الجيش الإسرائيلي، إذ يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في القرى التي يعيث فيها المستوطنون فسادًا.

وأكد أن قواعد الاشتباك لم تتغير حتى الآن، لأن الجيش الإسرائيلي لم يغير سياساته، كما كان ينبغي، ولم يمنع المستوطنين من تنفيذ هذه الاعتداءات، وإذا استمرت المواجهات بهذا الشكل وبهذا المنوال، فإنها قد تتحول إلى كرة ثلج تكبر تدريجيًا، ولا أحد يعرف ما ستكون عواقبها في المستقبل.