الخيار والبطيخ الأبرز.. أطعمة تعوض الأملاح والسوائل المفقودة في الصيف

غالباً ما تؤدي حرارة الصيف الشديدة إلى الجفاف والإرهاق. ورغم أن شرب الماء أمر ضروري، إلا أن إدراج الأطعمة المناسبة التي تمد الجسم بالسوائل في نظامك الغذائي لا يقل أهمية عن ذلك.

فهناك أطعمة منعشة ومرطبة تساعدك في الحفاظ على برودة جسمك ونشاطك ومستوى السوائل فيه خلال أشهر الصيف الحارة، مع التركيز بشكل خاص على الفواكه والخضروات الموسمية مثل المانجو الخضراء (غير الناضجة) إذ تُعد هذه الأطعمة مبردات طبيعية ومفيدة للغاية في ظل حرارة الصيف.

خيارات غذائية صحية للصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية؛ فالجفاف قد يؤدي إلى مشكلات صحية متنوعة، تشمل التعب والإجهاد الحراري وحتى ضربات الشمس. وفي حين أن شرب كميات كافية من الماء أمر أساسي، فإن تناول الأطعمة المناسبة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة الجسم وتبريده. وإلى جانب الماء، توفر الفواكه والخضروات الموسمية -مثل المانجو الخضراء - خصائص طبيعية للترطيب والتبريد، مما يجعلها خيارات مثالية للطقس الحار؛ لذا فإن إدراج هذه الأطعمة في وجباتك اليومية يساعدك على التغلب على الحرارة مع تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الضرورية.

البطيخ - مرطب طبيعي مثالي

يُعدّ البطيخ من أكثر الأطعمة ترطيبًا، إذ يتكون من حوالي 90% ماء. فهو ليس منعشًا فحسب، بل غني أيضًا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات. تساعد هذه الفاكهة على تعويض السوائل المفقودة عن طريق التعرّق، وتدعم ترطيب الجسم طوال اليوم. كما يُعزز تناول البطيخ صحة البشرة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية في فصل الصيف.

الخيار – منعش ومُرطِّب

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء، مما يجعله من أفضل الأطعمة لترطيب الجسم خلال فصل الصيف. فهو يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ويعوض المعادن الأساسية التي يفقدها الجسم عن طريق التعرق. يمكن إضافة الخيار إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة، حيث يمنح شعوراً بالانتعاش والبرودة.

ماء جوز الهند – مصدر طبيعي للإلكتروليتات

يُعد ماء جوز الهند مشروباً طبيعياً غنياً بالإلكتروليتات، ويساعد في تعويض المعادن والسوائل المفقودة في الطقس الحار. وهو بديل ممتاز لمشروبات الطاقة الرياضية المليئة بالسكر، إذ يوفر البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم دون إضافة سكريات. كما يساعد ماء جوز الهند على إعادة ترطيب الجسم، وزيادة مستويات الطاقة، ودعم عملية الهضم.

الحمضيات – فيتامين "سي" وترطيب الجسم

تزخر فواكه مثل البرتقال والليمون والليمون الأخضر بفيتامين "سي" والماء، مما يجعلها مثالية لترطيب الجسم صيفاً. فهي تساعد في تخليص الجسم من السموم، وتحسين الهضم، وتقوية جهاز المناعة. ويُعد شرب ماء الليمون الطازج أو عصير البرتقال وسيلة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالانتعاش.

الخضروات الورقية – خضروات غنية بالماء تمنح شعوراً بالبرودة

تحتوي الخضروات الورقية -مثل السبانخ والخس والنعناع- على نسبة عالية من الماء وهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية. ويتميز النعناع، ​​على وجه الخصوص، بتأثيره المبرد للجسم، مما يجعله إضافة مثالية لأطباق الصيف. وتساعد هذه الخضروات في عملية الهضم وتعزز ترطيب الجسم، كما أنها خفيفة على المعدة، مما يجعلها خياراً ممتازاً في الطقس الحار.

الطماطم – ترطيب وتعزيز للعناصر الغذائية

تُعد الطماطم من الثمار الأخرى التي تساهم في ترطيب الجسم، إذ تتكون بنسبة 95% تقريباً من الماء. وهي غنية بمادة "الليكوبين" -وهي مضاد قوي للأكسدة يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس- وفيتامين "ج" الذي يعزز جهاز المناعة. ويساعد تناول الطماطم، سواء في السلطات أو الحساء البارد، على تعويض السوائل والحفاظ على رطوبة الجسم.

التوتيات – مذاق حلو وترطيب فعّال

تزخر أنواع التوت -مثل الفراولة والتوت الأزرق وتوت العليق- بالماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة. وتساعد هذه الثمار الصغيرة في الحفاظ على رطوبة الجسم، فضلاً عن كونها وجبة خفيفة حلوة ومنعشة. كما تُعد التوتيات مفيدة جداً للبشرة، إذ يمكن أن تساعد في الوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس من خلال محاربة الجذور الحرة.