ضبط 13 طن أغذية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالزقازيق وكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام فريق عمل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمراكز (الزقازيق – كفر صقر) وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية حيث تم ضبط ٤ منشآت غذائية تشمل ( مصنع ألبان ، ٢مكان لتجهيز الطعام تابعان لمطعمين ، منشأة غذائية ) مخالفين وتشمل المخالفات "عدم إستيفاء ونقص فى الإشتراطات الصحية، عدم وجود رخصة، وجود خطر على الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملة تم ضبط ١٣ طنًا و٣٦٠ كجم أغذية متنوعة لسوء التخزين و مجهولة المصدر، تشمل" زبدة ، قشطة ،ماح طعام اسماك" بالإضافة لإعدام ٣٣٥ كجم من الأغذية المتنوعة، وإعدام ١١٥ لترًا من الخل لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

كما تم سحب ٢٧ عينة من الأغذية لإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير ٢٤ محضر جنحة صحية ضد المخالفات المضبوطة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت الأربعة المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها بالحملة.