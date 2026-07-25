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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دقائق فاصلة بين المتعة والمأساة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من الغرق في رحلات المصيف؟

الغرق
الغرق
أمينة الدسوقي

مع أول موجة حر، تمتلئ الشواطئ والمسابح بالعائلات الباحثة عن لحظات من المرح والهروب من حرارة الصيف ضحكات الأطفال، وأصوات الأمواج، وأجواء المصيف المبهجة ترسم صورة مثالية للعطلة لكن خلف هذا المشهد الساحر، يكمن خطر صامت يحصد آلاف الأرواح كل عام الغرق.

البحر الجميل الذي قد يخفي خطراً قاتلاً

في كثير من الأحيان، لا يحتاج الغرق إلى عاصفة أو أمواج عاتية، بل قد يحدث خلال لحظات من الغفلة أو بسبب قرار خاطئ اتخذ تحت تأثير الثقة الزائدة ولهذا تحذر المؤسسات المعنية بالسلامة المائية من أن الوقاية تظل السلاح الأقوى لإنقاذ الأرواح.

حملة عالمية السلامة تبدأ قبل النزول إلى الماء

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، أطلقت الجمعية الوطنية الإيطالية للإنقاذ حملة توعوية بعنوان "في الماء بأمان"، لتذكير المصطافين بأن الاستمتاع بالبحر لا ينفصل عن الالتزام بإجراءات السلامة.

وأكد خبراء الإنقاذ أن غالبية حوادث الغرق يمكن تجنبها بسهولة إذا التزم الأفراد بالقواعد الأساسية، وفي مقدمتها السباحة في الأماكن المخصصة التي يوجد بها منقذون، والابتعاد تمامًا عن دخول البحر عند رفع الراية الحمراء أو سوء الأحوال الجوية.

أخطاء بسيطة قد تتحول إلى كارثة

يحذر المختصون من القفز إلى الماء مباشرة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبات ثقيلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في الجسم كما أن السباحة منفردًا تعد من أكثر السلوكيات خطورة، إذ قد لا يجد الشخص من يساعده عند التعرض للإجهاد أو الشد العضلي.

ومن الأخطاء الشائعة أيضًا المبالغة في تقدير القدرة على السباحة أو محاولة الوصول إلى مناطق بعيدة داخل البحر، خاصة في ظل وجود تيارات مائية قد تكون أقوى مما تبدو عليه.

الأطفال ثواني من الغفلة تكفي

يشدد خبراء السلامة على أن الأطفال يحتاجون إلى مراقبة مباشرة ومستمرة بالقرب من الماء، حتى وإن كانوا يرتدون سترات النجاة أو وسائل الطفو فوجود أدوات الطفو لا يغني أبدًا عن متابعة الكبار، لأن الحوادث قد تقع خلال ثواني معدودة.

كما ينصح بعدم استخدام المراتب الهوائية والألعاب القابلة للنفخ بعيدًا عن الشاطئ، إذ يمكن للرياح والتيارات البحرية أن تدفعها بسرعة إلى مناطق خطرة.

ماذا تفعل إذا شاهدت شخصًا يغرق؟

الاندفاع العشوائي لإنقاذ شخص يغرق قد يؤدي إلى وقوع ضحيتين بدلا من واحدة لذلك ينصح الخبراء بعدم محاولة الإنقاذ المباشر إلا إذا كان الشخص مدربا على ذلك، مع ضرورة طلب المساعدة فورا وإلقاء وسيلة طفو للمصاب إن أمكن، وإرشاد فرق الإنقاذ إلى مكانه بدقة.

إرشادات مهمة للوقاية من الغرق في رحلات المصيف

اختر الشواطئ التي تضم فرق إنقاذ مؤهلة.

التزم بتعليمات الرايات التحذيرية ولا تدخل البحر أثناء التقلبات الجوية.

لا تسبح بمفردك مهما بلغت مهارتك.

تجنب السباحة بعد تناول وجبات ثقيلة أو عند الشعور بالإرهاق.

ارتظي سترة نجاة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية.

راقب الأطفال باستمرار ولا تتركهم دون إشراف قرب الماء.

لا تستخدم الألعاب الهوائية بعيدًا عن الشاطئ.

تجنب السباحة في المناطق المخصصة للقوارب أو المحظورة.

اشرب كميات كافية من المياه لتجنب الإجهاد والجفاف.

تعلم أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي إن أمكن.

متعة المصيف تبدأ بالأمان

قد تبدو قواعد السلامة بسيطة، لكنها قد تكون الفارق بين يوم سعيد وذكرى مأساوية لا تُنسى فالبحر يمنحنا أجمل لحظات الصيف، لكنه يتطلب أيضًا احترام قوته والتعامل معه بحذر وبين المتعة والمأساة، قد تكون نصيحة واحدة كافية لإنقاذ حياة.

موجة حر الصيف حرارة الصيف اليوم العالمي للوقاية من الغرق حوادث الغرق

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