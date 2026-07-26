هل يحسم الهلال صفقة لويس دياز بعد إغراءات الـ25 مليون يورو؟

يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية 2026 في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بمجموعة جديدة من النجوم العالميين استعدادًا لموسم ينتظر أن يشهد منافسة شرسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وبعد نجاحه في التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سمرفيل قادمًا من وست هام يونايتد لم تغلق إدارة "الزعيم" ملف التدعيمات الهجومية بل بدأت في التحرك نحو هدف أكثر طموحًا يتمثل في الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونخ الألماني الذي يتصدر قائمة أولويات النادي خلال الميركاتو الحالي.

وتسعى إدارة الهلال إلى استغلال إمكانياتها المالية الكبيرة من أجل إقناع أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في صفقة قد تكون من بين الأضخم خلال فترة الانتقالات الحالية.

لويس دياز.. أولوية مطلقة داخل الهلال

بحسب ما كشفه الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري التابع لشبكة "سكاي سبورت" فإن إدارة الهلال وضعت لويس دياز على رأس قائمة أهدافها الهجومية في ظل اقتناع كامل بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على صناعة الفارق.

وأشار تافوليري إلى أن المدير الرياضي الإسكتلندي ريتشارد هيوز يقود بنفسه المفاوضات مع اللاعب حيث يركز في المرحلة الحالية على التوصل إلى اتفاق شخصي مع النجم الكولومبي قبل الانتقال إلى خطوة التفاوض الرسمي مع نادي بايرن ميونخ.

وتؤمن إدارة الهلال بأن الحصول على موافقة اللاعب أولًا سيمنحها أفضلية كبيرة في المفاوضات مع النادي الألماني خاصة في ظل المنافسة المتوقعة على خدمات أحد أفضل الأجنحة في أوروبا.

راتب ضخم لإقناع النجم الكولومبي

يستعد الهلال لتقديم عرض مالي استثنائي لإغراء لويس دياز بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي .

وأوضح المصدر أن النادي العاصمي مستعد لمنح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون يورو صافيًا وهو رقم يعكس حجم الرغبة في إتمام الصفقة ويضع دياز بين أعلى اللاعبين أجرًا في دوري روشن حال موافقته على العرض.

ورغم عدم وجود مفاوضات مباشرة مع بايرن ميونخ حتى الآن فإن إدارة الهلال تبدو واثقة من إمكانية إقناع اللاعب أولًا تمهيدًا لفتح قنوات الاتصال الرسمية مع النادي البافاري.

ميزانية مفتوحة وصفقة قد تتجاوز 150 مليون دولار

ولا يتوقف طموح الهلال عند حدود الراتب الضخم إذ يمتلك النادي ميزانية استثنائية لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا للتقارير خصص الهلال ما يقارب 350 مليون دولار لإبرام صفقات جديدة هذا الصيف بينما يستعد لتقديم عرض رسمي تتراوح قيمته بين 120 و150 مليون دولار من أجل شراء عقد لويس دياز حال الحصول على موافقة اللاعب على الانتقال.

وتؤكد هذه الأرقام أن إدارة الهلال لا تزال متمسكة باستراتيجيتها القائمة على استقطاب نخبة نجوم الكرة العالمية بما يتماشى مع مشروع تطوير الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

سمرفيل ليس النهاية.. الهلال يريد قوة هجومية أكبر

وكان الهلال قد أعلن خلال الأيام الماضية تعاقده مع الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفيل قادمًا من وست هام يونايتد في صفقة بلغت قيمتها نحو 76 مليون يورو ليضيف عنصرًا جديدًا إلى الخط الأمامي.

لكن إدارة النادي ترى أن التعاقد مع جناح واحد لن يكون كافيًا لمواجهة تحديات الموسم المقبل في ظل ازدحام جدول المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة وهو ما يفسر استمرار البحث عن صفقة هجومية من الطراز الأول.

ويُعد لويس دياز الخيار المثالي بالنسبة للجهاز الفني لما يمتلكه من خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية فضلًا عن سرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.

أرقام تؤكد قيمة لويس دياز

وانضم الدولي الكولومبي إلى بايرن ميونخ في صيف 2025 قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعقد يمتد حتى يونيو 2029 بعدما قدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال موسمه الأول مع العملاق البافاري شارك دياز في 51 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 23 هدفًا آخر وهي أرقام تؤكد تأثيره الكبير في المنظومة الهجومية للفريق الألماني.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" نحو 70 مليون يورو إلا أن قيمته الفعلية في سوق الانتقالات قد تكون أعلى بكثير بالنظر إلى عمره ومستواه الفني وخبراته القارية.

نونيز ومالكوم على أعتاب الرحيل

في المقابل تتحرك إدارة الهلال أيضًا لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب حيث تعمل على تسويق الثنائي الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي مالكوم خلال الفترة الحالية.

ويهدف النادي إلى إخلاء مكانين في قائمة الأجانب بما يسمح بقيد صفقتين جديدتين في الخط الأمامي وهو ما يعزز فرص إتمام صفقة لويس دياز إلى جانب التعاقد مع لاعب هجومي آخر قبل غلق باب الانتقالات.

هل ينجح الهلال في حسم الصفقة؟

ورغم القوة المالية الكبيرة التي يمتلكها الهلال فإن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا خاصة أن لويس دياز يعد أحد أهم عناصر بايرن ميونخ كما يرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي الألماني.

لكن في المقابل أثبتت إدارة الهلال خلال السنوات الأخيرة قدرتها على إقناع عدد من كبار نجوم الكرة العالمية بالانتقال إلى الدوري السعودي مستفيدة من مشروع رياضي طموح ودعم مالي ضخم.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل النجم الكولومبي وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان الهلال سينجح في إضافة اسم عالمي جديد إلى كتيبة النجوم التي تضمها صفوفه أم أن بايرن ميونخ سيتمسك باستمرار أحد أبرز لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.