أخبار التوك شو| إنهاء مشكلة السيستم في هذا الموعد وموعد نتيجة الثانوية العامة 2026

تناول برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

المالية عن موازنة المواطن : نعلن عن أولويات الإنفاق والقطاعات الأكثر احتياجا لحزم اجتماعية

أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن الوزارة تضع خطة مالية كل عام للتعرف على حجم الموارد والقطاعات التي سيتم الصرف فيها بشكل أكبر .

البريد يطمئن أصحاب المعاشات | إنهاء مشكلة السيستم في هذا الموعد

مع اقتراب موعد صرف المعاشات، تتجدد تساؤلات ملايين المواطنين حول توافر السيولة، ومستوى الزحام داخل مكاتب البريد، ومصير المشكلات المرتبطة بـ"السيستم"، وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة القومية للبريد جاهزيتها الكاملة لصرف المستحقات، كاشفة عن خطة متكاملة لضمان انسيابية الخدمة وتخفيف التكدسات في مختلف المحافظات.

هل تظهر الخميس؟| موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

حالة من الجدل واسع النطاق يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بأخبار نتيجة الثانوية العامة، وموعد ظهورها الأمر الذي تطلب معرفة الحقيقة من خلال الجهات المختصة لهذا الأمر الهام.

بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء، وتستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة، إلى جانب استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل المشروعات مع القطاع الخاص

أكدت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري، أن القطاع الخاص شريك في مشروعات الإسكان ومبادرة سكن لكل المصريين، مضيفة أن هناك توسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تحركات المعدن الأصفر وتأثره بالعديد من العوامل الاقتصادية محليًا وعالميًا.

خبير في شؤون الصراعات : التصعيد بين واشنطن وطهران لم يغلق باب التفاوض

أكد زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، أن التصريحات الصادرة عن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري، بشأن عدم وجود تواصل مع الولايات المتحدة حول المباحثات الجارية، تأتي في سياق الرسائل السياسية والدبلوماسية التي تحرص الأطراف على توجيهها خلال فترات التصعيد، بهدف التأكيد على ثبات مواقفها وعدم تقديم انطباع بأنها تراجعت تحت وطأة الضغوط العسكرية.

وأوضح محمود، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصعيد العسكري لا يعني بالضرورة توقف الاتصالات السياسية أو انتهاء فرص التفاوض، مشيرًا إلى أن العديد من الأزمات الدولية شهدت استمرار قنوات التواصل غير المعلنة رغم احتدام المواجهات، في إطار السعي للحفاظ على فرص احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع.

وأضاف أن الصراعات الدولية تمر عادة بمراحل تتداخل فيها الأدوات العسكرية مع التحركات السياسية، حيث تلجأ الدول إلى استخدام القوة لتحقيق مكاسب ميدانية أو تحسين شروط التفاوض، إلا أن الحسم النهائي لا يتحقق في ساحات القتال بقدر ما يتم عبر طاولات الحوار والاتفاقات السياسية.

النور هيقطع في الصيف بسبب ارتفاع الحرارة؟ رد عاجل من الكهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الضغط على الشبكة القومية للكهرباء للتعامل مع الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف، الأمر الذي يتطلب استعداد مسبق قوي، وهنا كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعدادها للتعامل مع أي ارتفاع في درجة الحرارة.