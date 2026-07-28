قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
3 مؤشرات تعجل بنهاية مشوار إمام عاشور مع الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لابتوب الأعمال المثالي.. تعرّف على ThinkPad T14s الجديد بمعالجات كوالكوم الثورية

مواصفات سلسلة ThinkPad T14s
مواصفات سلسلة ThinkPad T14s
لمياء الياسين

تُضيف لينوفو خيارًا آخر بمعالج سنابدراجون إلى تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال. 

ويتوفر الآن جهاز ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon Edition في بعض الأسواق الخارجية، حيث يُقدّم أحدث معالجات ARM من كوالكوم إلى منصة ThinkPad المألوفة في تصميم خفيف الوزن بشكلٍ مُدهش.
 

يتميز هذا الحاسوب المحمول بهيكل مُعاد تصميمه بالكامل، مما يمنحه صلابةً أكبر، ومع ذلك لا يزال وزنه 1.19 كجم فقط.

 يمكنك الاختيار بين معالج Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) أو معالج Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) الأقوى.

 يدعم الجهاز ذاكرة LPDDR5X-9600 فائقة السرعة بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، ويستخدم قرص SSD صغير الحجم من نوع M.2 2242 للتخزين.

مواصفات سلسلة ThinkPad T14s

يتوفر خياران لشاشة IPS بدقة 1920×1200. الأول شاشة لمسية بسطوع 400 شمعة/م² وتغطية ألوان NTSC بنسبة 45%، أما الثاني فهو شاشة عادية بسطوع 500 شمعة/م² وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. كلا الشاشتين تعملان بتردد 60 هرتز، مما يضمن كفاءة عالية للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز ببطارية 58 واط/ساعة، وهو مزود بتقنية Wi-Fi 7 لاتصالات لاسلكية أسرع وأكثر موثوقية.

لطالما حظيت سلسلة ThinkPad T14s بشعبية واسعة بين مستخدمي الأعمال بفضل جودة تصنيعها ولوحة مفاتيحها وميزاتها المخصصة للشركات. يوفر الانتقال إلى منصة Snapdragon X2 مزايا ARM المعهودة: كفاءة أفضل، وعمر بطارية أطول، وهيكل خفيف الوزن. ويجعل الهيكل الأخف وزنًا والأكثر صلابة منها خيارًا مثاليًا لمن يتنقلون باستمرار.
من خلال تقديم كل من الإصدارين Plus و Elite من شريحة X2، تغطي لينوفو احتياجات مختلفة، بدءًا من العمل المكتبي البسيط وحتى تعدد المهام الأكثر تعقيدًا.

السعر والتوافر:

جهاز ThinkPad T14s 

يتوفر جهاز ThinkPad T14s من الجيل السابجهاز ThinkPad T14s ع حاليًا في أسواق خارجية مختارة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يأتي الطراز الأساسي بمعالج Snapdragon X2 Plus وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 256 جيجابايت، بسعر 1909 جنيهات إسترلينية. أما طراز X2 Elite فيبدأ بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 256 جيجابايت، بسعر 2500 جنيه إسترليني. وللحصول على سعة تخزين أكبر، تتوفر طرازات بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت بسعر 2560 جنيهًا إسترلينيًا و2690 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي.

يُظهر جهاز T14s Gen 7 Snapdragon Edition جدية لينوفو في تزويد مستخدمي الأعمال بخيارات فعّالة ذات جودة عالية. ومن المتوقع توفره على نطاق أوسع قريبًا، مع العلم أن الأسعار قد تختلف باختلاف المناطق.

أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة سلسلة ThinkPad T14s العمل المكتبي عمر بطارية عمر بطارية أطول ذاكرة وصول عشوائي معالج سنابدراجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

وزير الطيران

️وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد