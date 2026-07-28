لابتوب الأعمال المثالي.. تعرّف على ThinkPad T14s الجديد بمعالجات كوالكوم الثورية

تُضيف لينوفو خيارًا آخر بمعالج سنابدراجون إلى تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال.

ويتوفر الآن جهاز ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon Edition في بعض الأسواق الخارجية، حيث يُقدّم أحدث معالجات ARM من كوالكوم إلى منصة ThinkPad المألوفة في تصميم خفيف الوزن بشكلٍ مُدهش.



يتميز هذا الحاسوب المحمول بهيكل مُعاد تصميمه بالكامل، مما يمنحه صلابةً أكبر، ومع ذلك لا يزال وزنه 1.19 كجم فقط.

يمكنك الاختيار بين معالج Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) أو معالج Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) الأقوى.

يدعم الجهاز ذاكرة LPDDR5X-9600 فائقة السرعة بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، ويستخدم قرص SSD صغير الحجم من نوع M.2 2242 للتخزين.

مواصفات سلسلة ThinkPad T14s

يتوفر خياران لشاشة IPS بدقة 1920×1200. الأول شاشة لمسية بسطوع 400 شمعة/م² وتغطية ألوان NTSC بنسبة 45%، أما الثاني فهو شاشة عادية بسطوع 500 شمعة/م² وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. كلا الشاشتين تعملان بتردد 60 هرتز، مما يضمن كفاءة عالية للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز ببطارية 58 واط/ساعة، وهو مزود بتقنية Wi-Fi 7 لاتصالات لاسلكية أسرع وأكثر موثوقية.

لطالما حظيت سلسلة ThinkPad T14s بشعبية واسعة بين مستخدمي الأعمال بفضل جودة تصنيعها ولوحة مفاتيحها وميزاتها المخصصة للشركات. يوفر الانتقال إلى منصة Snapdragon X2 مزايا ARM المعهودة: كفاءة أفضل، وعمر بطارية أطول، وهيكل خفيف الوزن. ويجعل الهيكل الأخف وزنًا والأكثر صلابة منها خيارًا مثاليًا لمن يتنقلون باستمرار.

من خلال تقديم كل من الإصدارين Plus و Elite من شريحة X2، تغطي لينوفو احتياجات مختلفة، بدءًا من العمل المكتبي البسيط وحتى تعدد المهام الأكثر تعقيدًا.

السعر والتوافر:

جهاز ThinkPad T14s

يتوفر جهاز ThinkPad T14s من الجيل السابجهاز ThinkPad T14s ع حاليًا في أسواق خارجية مختارة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يأتي الطراز الأساسي بمعالج Snapdragon X2 Plus وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 256 جيجابايت، بسعر 1909 جنيهات إسترلينية. أما طراز X2 Elite فيبدأ بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 256 جيجابايت، بسعر 2500 جنيه إسترليني. وللحصول على سعة تخزين أكبر، تتوفر طرازات بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت بسعر 2560 جنيهًا إسترلينيًا و2690 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي.

يُظهر جهاز T14s Gen 7 Snapdragon Edition جدية لينوفو في تزويد مستخدمي الأعمال بخيارات فعّالة ذات جودة عالية. ومن المتوقع توفره على نطاق أوسع قريبًا، مع العلم أن الأسعار قد تختلف باختلاف المناطق.