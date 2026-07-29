تحذير؛ إهمال علاج الكبد يهددك بأمراض خطيرة

تكمن خطورة إهمال علاج التهاب الكبد في المضاعفات الخطيرة التي تنتج عنه.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يؤدي التهاب الكبد الحاد أو المستمر إلى تليف الكبد.

و هو عبارة عن تندب في الكبد ناتج عن التهاب الكبد المزمن. يحدث هذا التندب عندما يحاول الكبد إصلاح الضرر الذي يسببه المرض و يُعد تليف الكبد مرضًا كبديًا خطيرًا.



سرطان الكبد

يعد سرطان الخلايا الكبدية (HCC) أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا وتشير الدراسات إلى أن تليف الكبد (تندب الكبد) الذي تسببه فيروسات التهاب الكبد B وC يمثل حوالي نصف حالات سرطان الخلايا الكبدية.



فشل الكبد

يحدث هذا عندما يتوقف الكبد عن العمل وقد يُسبب التهاب الكبد الفيروسي الحاد الذي يُهاجم الكبد فشلاً كبدياً كما يُمكن أن يُسبب تليف الكبد (تندب الكبد) الناتج عن التهاب الكبد المزمن فشلاً كبدياً.

ارتفاع ضغط الدم البابي و في هذه الحالة، يمنع النسيج الندبي الناتج عن تليف الكبد تدفق الدم عبر وريد رئيسي في الكبد.

