حسين السيد يتحرك قانونيًا ضد مروجي تصريحات منسوبة إليه بشأن الزمالك

كشف محمد أبو العلا أن حسين السيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد نشر تصريحات منسوبة إليه بشأن الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنها لا تعبر عنه.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي"، إن حسين السيد يعتزم مقاضاة جميع المواقع والصفحات التي تداولت هذه التصريحات، حفاظًا على حقوقه، ورفضًا لنشر أي تصريحات غير صحيحة على لسانه.

وأضاف أن اللجوء إلى المسار القانوني يأتي للحد من تداول الأخبار غير الدقيقة، والتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو نقل أي تصريحات تتعلق بمسؤولي أو منتسبي نادي الزمالك.