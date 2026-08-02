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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رولمي تطلق سماعة AirCam مع كاميرا 8 ميجابكسل وترجمة بالذكاء الاصطناعي

AirCam
AirCam
احمد الشريف

أطلقت شركة رولمي الصينية سماعة AirCam المفتوحة الأذن، وهي سماعة رأس تعمل بتقنية توصيل العظم ومزودة بكاميرا مدمجة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مساعد ذكاء اصطناعي ومترجم فوري، وذلك بسعر 79.99 دولارًا.

كاميرا بحساس سوني وتثبيت إلكتروني للصورة

جاءت سماعة AirCam مزودة بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل بحساس من سوني، قادرة على تصوير فيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 إطارًا في الثانية. 

وأضافت رولمي تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) لتقليل الاهتزاز أثناء الأنشطة الخارجية مثل ركوب الدراجات أو المشي أو الجري. 

وتُحفظ المقاطع المصورة في وحدة تخزين داخلية سعتها 8 جيجابايت، مع تحديد مدة كل مقطع فيديو بـ10 دقائق كحد أقصى، ويمكن نقل الملفات عبر تقنية Wi-Fi 6 ثنائية النطاق.

تحكم باللمس ومساعد ذكاء اصطناعي لتحديد الأشياء

تعتمد سماعة AirCam على واجهة تحكم باللمس؛ فلمسة واحدة تلتقط صورة، ولمستان متتاليتان تُشغّلان أو توقفان تسجيل الفيديو، بينما تبدأ ثلاث لمسات متتالية تسجيلًا صوتيًا. 

كما يضم الجهاز مساعد ذكاء اصطناعي يعتمد على نموذج لغوي كبير، قادرًا على التعرف على النصوص والأجسام والمعالم والمشاهد المحيطة، وتقديم شروح وسياقات فورية عنها.

أوضحت رولمي أن السماعة تدعم خاصية الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز، بما يتيح متابعة محادثات بلغات متعددة أثناء السفر أو التواصل التجاري.

تصميم مفتوح الأذن وبطارية تدوم حتى 10 ساعات

تعتمد السماعة على تصميم مفتوح الأذن بتقنية توصيل العظم، يبقي قناة الأذن غير مسدودة، ما يتيح للمستخدم سماع أصوات المحيط أثناء الاستخدام. 

ويأتي الصوت عبر سماعات ديناميكية بحجم 16 مم، مع ميكروفونين مزدوجين وتقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) لتحسين جودة المكالمات. وتعمل السماعة ببطارية سعة 220 مللي أمبير/ساعة، توفر بحسب الشركة حتى 10 ساعات من التشغيل المتواصل، وحتى 120 ساعة في وضع الاستعداد.

طرحت رولمي سماعة AirCam للبيع عبر متجرها الإلكتروني الرسمي بسعر 79.99 دولارًا، وتتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود الكلاسيكي، والبرتقالي الزاهي، والأبيض اللؤلؤي.

AirCam رولمي ذكاء اصطناعي

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