استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار محمود حلمي وزير العدل، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في مستهل زيارة الوزير للمحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

ورحب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمستشار محمود حلمي وزير العدل، مؤكدًا اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة العدل، ومشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة العدالة وتحديث البنية التحتية للمحاكم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقبال رسمي لوزير العدل بديوان عام المحافظة في مستهل زيارته لبورسعيد

كما أعرب المحافظ عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير العدل ومحافظ بورسعيد لافتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين

وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العدل ومحافظة بورسعيد، لدعم جهود تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي