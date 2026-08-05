قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض
رئيس الوزراء: الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الأوضاع الإقليمية
«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
أفريكسيم بنك يتوقع استقرارا للاقتصاد الأفريقي عند 4.2% في 2026 وتخطيه للنمو العالمي في 2027
وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة
وزير الخارجية الفرنسي: لا إفلات من العقاب لمروجي الكراهية عبر الإنترنت
الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
هاني أبو ريدة يشهد جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر
ما حكم العمل في مجال مستحضرات التجميل؟.. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية
شرطة لندن تعتقل امرأة بعد حادث طعن في كوفنت جاردن.. والتحقيقات مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا,, 5 خطوات تحمي الواي فاي من الاختراق فوراً وبمواصفات احترافية إليك أفضل باوربنك في الأسواق

أحدث التقنيات
أحدث التقنيات
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بياناتك في خطر! .. إليك 5 خطوات تحمي الواي فاي من الاختراق فوراً

حفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

اسم الشبكة (SSID): غيّر الاسم الافتراضي لكي لا يعرف المخترق نوع راوترك.
كلمة مرور لوحة التحكم: غيّر كلمة السر الافتراضية للراوتر (مثل admin) لمنع أي شخص من التحكم به.

بمواصفات احترافية.. "إفيك" باوربنك ينافس بقوة في الأسواق خلال 2026

أصبح الباوربنك “شاحن موبيلات محمول” ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن الهواتف المحمولة، فإذا كنت تبحث عن أفضل باوربنك في الأسواق فإليك مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

لينوفو تولع المنافسة! تابلت الألعاب القادم Legion Y700 Infinite بوزن أخف وتصميم أنحف من أي وقت مضى!

تستعد لينوفو لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية المخصصة للألعاب بتصميم أخف وزنًا وأكثر نحافة بشكل ملحوظ. وتُبرز التفاصيل الرسمية التي نُشرت أمس التصميم المُحسّن لجهاز Legion Y700 Infinite، مما يجعله خيارًا رائدًا أكثر سهولة في الحمل، ومن المتوقع وصوله هذا الشهر.
أكدت الشركة أن الجهاز اللوحي يتميز بتصميم إطار متناظر بقياس 2.89 ملم تقريبًا من كل جانب. يزن الجهاز حوالي 298 جرامًا ويبلغ سمكه 6.5 ملم تقريبًا، مما يجعله من بين أنحف وأخف الأجهزة في فئته.

رسمياً.. سامسونج تفتح أبواب One UI 9.0 التجريبي لهواتف Galaxy S25 قريباً جداً 
 تقترب شركة سامسونج من توسيع برنامجها التجريبي لواجهة لتحديث One UI 9.0، حيث باتت على وشك إطلاق التحديث التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25، بعد أن اقتصر البرنامج طوال الأشهر الثلاثة الماضية على أربعة إصدارات تجريبية مخصصة حصرياً لسلسلة هواتف Galaxy S26.

ورصد المهتمون بالتقنية إدراج سامسونج لهواتف Galaxy S25 و Galaxy S25+ و Galaxy S25 Ultra في قسم برنامج One UI التجريبي على منتدى أعضاء سامسونج (Samsung Members). ورغم أن هذا الإدراج لا يوضح تفاصيل تقنية دقيقة، إلا أنه يمثل مؤشراً قوياً على أن الإطلاق الرسمي للنسخة التجريبية لهذه السلسلة قد يتم بحلول الأسبوع المقبل، مع توقعات بانضمام أجهزة Galaxy أخرى للبرنامج في الأسابيع القادمة

هل تتخلى «ون بلس» عن واجهتها الشهيرة؟ إليك حقيقة القائمة المتداولة للأجهزة المستبعدة

أكدت شركة "ون بلس" (OnePlus) أن التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل أجهزتها سيعتمد رسمياً على تحديث "ColorOS 17" بديلاً لتحديث "OxygenOS 17" المعتادة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستخدمون بدء إطلاق النظام الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كشفت المراجعات الدقيقة لسياسات الدعم البرمجي عن استبعاد قائمة تضم عدداً من الهواتف الرائدة والأجهزة اللوحية من تلقي هذا التحديث.

وكانت هذه الأجهزة المستبعدة تلقت تحديث "OxygenOS 16" المبني على نظام "Android 16" كآخر ترقية رئيسية لها، مما يعني وصولها إلى نهاية دورتها البرمجية الرسمية، وعدم أهليتها للحصول على أي ترقيات مستقبلية شاملة لوظائف الذكاء الاصطناعي والتحسينات البصرية القادمة مع النظام الجديد.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات شركة سامسونج إصدارات تجريبية هواتف Galaxy S25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس بطريق بلبيس العاشر بالشرقية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص وفتاة يروجون المخدرات بالإسكندرية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص وفتاة يروجون المخدرات بالإسكندرية

بالصور

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد