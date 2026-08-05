أخبار التكنولوجيا,, 5 خطوات تحمي الواي فاي من الاختراق فوراً وبمواصفات احترافية إليك أفضل باوربنك في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بياناتك في خطر! .. إليك 5 خطوات تحمي الواي فاي من الاختراق فوراً

حفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

اسم الشبكة (SSID): غيّر الاسم الافتراضي لكي لا يعرف المخترق نوع راوترك.

كلمة مرور لوحة التحكم: غيّر كلمة السر الافتراضية للراوتر (مثل admin) لمنع أي شخص من التحكم به.

بمواصفات احترافية.. "إفيك" باوربنك ينافس بقوة في الأسواق خلال 2026

أصبح الباوربنك “شاحن موبيلات محمول” ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن الهواتف المحمولة، فإذا كنت تبحث عن أفضل باوربنك في الأسواق فإليك مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

لينوفو تولع المنافسة! تابلت الألعاب القادم Legion Y700 Infinite بوزن أخف وتصميم أنحف من أي وقت مضى!

تستعد لينوفو لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية المخصصة للألعاب بتصميم أخف وزنًا وأكثر نحافة بشكل ملحوظ. وتُبرز التفاصيل الرسمية التي نُشرت أمس التصميم المُحسّن لجهاز Legion Y700 Infinite، مما يجعله خيارًا رائدًا أكثر سهولة في الحمل، ومن المتوقع وصوله هذا الشهر.

أكدت الشركة أن الجهاز اللوحي يتميز بتصميم إطار متناظر بقياس 2.89 ملم تقريبًا من كل جانب. يزن الجهاز حوالي 298 جرامًا ويبلغ سمكه 6.5 ملم تقريبًا، مما يجعله من بين أنحف وأخف الأجهزة في فئته.

رسمياً.. سامسونج تفتح أبواب One UI 9.0 التجريبي لهواتف Galaxy S25 قريباً جداً

تقترب شركة سامسونج من توسيع برنامجها التجريبي لواجهة لتحديث One UI 9.0، حيث باتت على وشك إطلاق التحديث التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25، بعد أن اقتصر البرنامج طوال الأشهر الثلاثة الماضية على أربعة إصدارات تجريبية مخصصة حصرياً لسلسلة هواتف Galaxy S26.



ورصد المهتمون بالتقنية إدراج سامسونج لهواتف Galaxy S25 و Galaxy S25+ و Galaxy S25 Ultra في قسم برنامج One UI التجريبي على منتدى أعضاء سامسونج (Samsung Members). ورغم أن هذا الإدراج لا يوضح تفاصيل تقنية دقيقة، إلا أنه يمثل مؤشراً قوياً على أن الإطلاق الرسمي للنسخة التجريبية لهذه السلسلة قد يتم بحلول الأسبوع المقبل، مع توقعات بانضمام أجهزة Galaxy أخرى للبرنامج في الأسابيع القادمة

هل تتخلى «ون بلس» عن واجهتها الشهيرة؟ إليك حقيقة القائمة المتداولة للأجهزة المستبعدة

أكدت شركة "ون بلس" (OnePlus) أن التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل أجهزتها سيعتمد رسمياً على تحديث "ColorOS 17" بديلاً لتحديث "OxygenOS 17" المعتادة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستخدمون بدء إطلاق النظام الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كشفت المراجعات الدقيقة لسياسات الدعم البرمجي عن استبعاد قائمة تضم عدداً من الهواتف الرائدة والأجهزة اللوحية من تلقي هذا التحديث.

وكانت هذه الأجهزة المستبعدة تلقت تحديث "OxygenOS 16" المبني على نظام "Android 16" كآخر ترقية رئيسية لها، مما يعني وصولها إلى نهاية دورتها البرمجية الرسمية، وعدم أهليتها للحصول على أي ترقيات مستقبلية شاملة لوظائف الذكاء الاصطناعي والتحسينات البصرية القادمة مع النظام الجديد.