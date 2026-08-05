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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تتخلى «ون بلس» عن واجهتها الشهيرة؟ إليك حقيقة القائمة المتداولة للأجهزة المستبعدة

تحديث "OxygenOS 16"
تحديث "OxygenOS 16"
لمياء الياسين

أكدت شركة "ون بلس" (OnePlus) أن التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل أجهزتها سيعتمد رسمياً على تحديث "ColorOS 17" بديلاً لتحديث "OxygenOS 17" المعتادة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستخدمون بدء إطلاق النظام الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كشفت المراجعات الدقيقة لسياسات الدعم البرمجي عن استبعاد قائمة تضم عدداً من الهواتف الرائدة والأجهزة اللوحية من تلقي هذا التحديث.

وكانت هذه الأجهزة المستبعدة تلقت تحديث "OxygenOS 16" المبني على نظام "Android 16" كآخر ترقية رئيسية لها، مما يعني وصولها إلى نهاية دورتها البرمجية الرسمية، وعدم أهليتها للحصول على أي ترقيات مستقبلية شاملة لوظائف الذكاء الاصطناعي والتحسينات البصرية القادمة مع النظام الجديد.

أجهزة تشملها ترقية "ColorOS 17"

وفيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي سيتوقف دعمها عند النظام الحالي ولن تشملها ترقية "ColorOS 17":

الهواتف الرائدة:

  • ون بلس 11 آر (OnePlus 11R) 
  • ون بلس 10 آر (OnePlus 10R)
  • ون بلس 10 تي (OnePlus 10T) 
  • ون بلس 10 برو (OnePlus 10 Pro) 

سلسلة هواتف الفئة المتوسطة (OnePlus Nord):

  • ون بلس نورد 3 (OnePlus Nord 3)
  • ون بلس نورد سي إي 4 (OnePlus Nord CE 4)
  • ون بلس نورد سي إي 4 لايت (OnePlus Nord CE 4 Lite) 

الأجهزة اللوحية (Tablets):

  • جهاز ون بلس باد (OnePlus Pad) 
  • ون بلس باد جو (OnePlus Pad Go) 

وطمأنت التقارير التقنية مستخدمي هذه الأجهزة بأن هواتفهم لن تتوقف عن العمل فجأة، حيث ستستمر الشركة في إرسال التحديثات الأمنية الدورية لفترة زمنية إضافية لحماية البيانات وسد الثغرات. 

ورغم ذلك، يرى الخبراء أن هذا التوقيت قد يكون مناسباً للتفكير في ترقية الأجهزة لمن يرغب في الاستفادة من ميزات التخصيص المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

يُذكر أن الأسواق توفر حالياً خيارات قوية من هواتف "ون بلس" الحديثة (مثل OnePlus 13R وOnePlus Nord 6)، والتي تأتي مع التزام رسمي من الشركة بتقديم أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، ما يضمن للمستهلكين دعماً برمجياً طويل الأمد دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية باهظة.

شركة ون بلس تحديث OxygenOS 16 نظام Android 16 الأجهزة اللوحية الذكاء الاصطناعي هواتف ون بلس التحديث الرئيسي

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